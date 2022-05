Tournoi de cartes Magic Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Calvados

Tournoi de cartes Magic Caen, 8 mai 2022, Caen. Tournoi de cartes Magic Salle municipale Agate 7, place Champlain Caen

2022-05-08 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-08 Salle municipale Agate 7, place Champlain

Caen Calvados Chaque mois, retrouvez-nous pour participer à des tournois de cartes Magic avec le Club Magic Normand !

Pour le plaisir, pour la compétition, ou pour partager votre passion, toutes les bonnes raisons existent pour faire de cette rencontre mensuelle un moment de bonheur partagé.

