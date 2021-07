Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire, Yssingeaux Tournoi de bridge Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Tournoi de bridge Yssingeaux, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Yssingeaux. Tournoi de bridge 2021-07-24 – 2021-07-24

Yssingeaux Haute-Loire . dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Yssingeaux Adresse Ville Yssingeaux lieuville 45.14142#4.12968