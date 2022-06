Tournoi de bridge Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Grand tournoi de bridge annuel par paires, organisé par le Bridge Club Quinocéen. Ouvert à tout licencié de la FFB. Inscription jusqu'au 4 juillet (ffbridge.fr, annie.danger@orange.fr ou 06 58 12 36 82). Arbitre : Laurent Camin.

