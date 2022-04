TOURNOI DE BRIDGE Mesquer Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer Loire-Atlantique Grand tournoi de bridge

Le tournoi démarre à 14h,il sera suivi d’une remise de prix pour tous les participants,et d’un apéritif .

Pour les inscriptions:jean_luc.roy@aliceadsl.fr ou tel 02 40 19 35 63. j.gatzmuller@gmail.com +33 2 40 42 50 68 Grand tournoi de bridge

