Tournoi de bridge : Challenge Bas Normand Domaine de l'Aumondière Bagnoles de l'Orne Normandie

2023-03-19 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-19

Orne Organisé par Andaine Bridge Club et le Comité Bas Normand de Bridge , ce challenge bas-normand s’adresse aux 27 clubs. À l’issue du tournoi, des lots récompensent l’ensemble des participants. Tarif : 20 € (participant). Réservation en ligne. Organisé par Andaine Bridge Club et le Comité Bas Normand de Bridge , ce challenge bas-normand s’adresse aux 27 clubs. À l’issue du tournoi, des lots récompensent l’ensemble des participants. Tarif : 20 € (participant). Réservation en ligne. +33 6 19 58 05 53 http://www.ffbridge.fr/ Domaine de l’Aumondière Andaine Bridge Club Bagnoles de l’Orne Normandie

