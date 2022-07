Tournoi de boules carrées Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Calvados

Tournoi de boules carrées Arromanches-les-Bains, 16 juillet 2022, Arromanches-les-Bains. Tournoi de boules carrées

Rue Lucien Joly Arromanches-les-Bains Calvados

2022-07-16 17:00:00 – 2022-07-16 Arromanches-les-Bains

Un tournoi de boules carrées organisé par Arromanches Loisirs Culture aura lieu à Arromanches le samedi 16 juillet 2022 à partir de 17h, rue Lucien Joly. Qu'est ce qu'un tournoi de boules carrées ? Les boules carrées sont un jeu semblable à la pétanque à boules rondes, la principe reste le même mais les boules carrées se jouent sur un terrain en pente contrairement à la pétanque traditionnelle qui se joue sur un terrain plat. Le gagnant de cette compétition repartira avec un panier garni. Alors, qui sera le gagnant ? A vous de jouer.

