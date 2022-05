Tournoi de billard Saint-Léon-sur-l’Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne Saint-Léon-sur-l’Isle Tournoi de billard à la salle des fêtes. – vendredi 13 : 20h challenge doublette libre

– samedi 14 : 9h tournoi veteran OR / 11h finale régionale, triplette qualificative

– dimanche 15 : 9h tournoi NC 4R / 11h30 tournoi NC OR Inscription pour les autres opens sur le site AFEBAS

