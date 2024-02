Tournoi de Belote route de Fresnes Tonnerre, dimanche 18 février 2024.

Tournoi de Belote route de Fresnes Tonnerre Yonne

Les pompiers de Tonnerre organise un tournoi de Belote le dimanche 18 février à partir de 13h au centre de secours à Tonnerre.

Tarif 16€ par équipe. Lots pour tout les participants !

Accueil des équipes à partir de 13h et début du tournoi à 14h.

Buvette et petite restauration sur place !

Inscription et renseignements au 06 12 56 14 54 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 13:00:00

fin : 2024-02-18

route de Fresnes Centre de secours

Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Tournoi de Belote Tonnerre a été mis à jour le 2024-02-07 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois