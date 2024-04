Tournoi de belote en individuel Salle polyvalente Plomeur, samedi 20 avril 2024.

Tournoi de belote en individuel Salle polyvalente Plomeur Finistère

Les équipes seront tirées au sort à chaque manche et des lots viendront récompenser les joueurs dans l’ordre du classement.

Tombola avec à la clé un barbecue de 57 cm tout équipé et une bouteille « surprise ».

Petite restauration de friandises et boissons sur place.

Réservations avant le 20 avril. .

Début : 2024-04-20 13:30:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Salle polyvalente Rue Louis Mehu

Plomeur 29120 Finistère Bretagne

