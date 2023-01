Tournoi de belote Chessy-les-Prés Chessy-les-Prés Catégories d’Évènement: Aube

Tournoi de belote Chessy-les-Prés, 11 février 2023, Chessy-les-Prés

2023-02-11 – 2023-02-11 Chessy-les-Prés

Aube Samedi 11 février : CHESSY LES PRES – Tournoi de belote à la salle des fêtes de 14h à 18h. Organisé par le Comité des Fêtes de Chessy. Contact : comitedesfeteschessy@laposte.net – +33 (0)7 82 90 02 75 comitedesfeteschessy@laposte.net +33 7 82 90 02 75 sabinevanerp

dernière mise à jour : 2023-01-04

