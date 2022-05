Tournoi de Beach Volley Villers-sur-Mer, 28 mai 2022, Villers-sur-Mer.

Tournoi de Beach Volley sur la plage à l’Est du casino Terrains de la rosière Villers-sur-Mer

2022-05-28 13:30:00 13:30:00 – 2022-05-28 17:00:00 17:00:00 sur la plage à l’Est du casino Terrains de la rosière

Villers-sur-Mer Calvados

Un tournoi de Beach Volley convivial pour tous les âges (à partir de 10 ans) et niveaux, entre amis ou en famille, afin de reprendre possession de la plage avant l’été et surtout, re-goûter aux joies du sport sur le sable villersois.

Lots à gagner.

Rendez-vous à 13h30 pour les inscriptions et horaires de match.

14h début des matchs. 20min/match maximum.

4 personnes par équipe.

