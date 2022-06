Tournoi de Beach-volley Perros-Guirec Perros-Guirec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tournoi de Beach-volley Perros-Guirec, 17 juillet 2022, Perros-Guirec. Tournoi de Beach-volley

Boulevard Joseph Le Bihan Plage de Trestraou Perros-Guirec Côtes d’Armor Plage de Trestraou Boulevard Joseph Le Bihan

2022-07-17 16:00:00 – 2022-07-17 18:00:00

Plage de Trestraou Boulevard Joseph Le Bihan

Perros-Guirec

Côtes d’Armor Passez un moment convivial autour du volley, tous les niveaux sont acceptés.Le tournoi se fera par équipe de 3, mais pas de soucis si vous êtes seul, vous pourrez intégrer une équipe.

Rendez-vous directement sur la plage 5min avant le début.

Carte Pass estivale ou détente obligatoire (Possibilité de la prendre auprès des animateurs au prix de 2€ pour tout l’été)

A partir de 10 ans Plage de Trestraou Boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec

