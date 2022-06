TOURNOI DE BEACH VOLLEY Gérardmer Gérardmer Catégories d’évènement: Gérardmer

TOURNOI DE BEACH VOLLEY Gérardmer, 1 juillet 2022, Gérardmer. TOURNOI DE BEACH VOLLEY

Quai du Locle Gérardmer

2022-07-01 – 2022-07-03 Gérardmer

Vosges Gérardmer Vendredi – 17h30 – gratuit et ouvert à tous

Samedi – 9h – tournois mixtes – 20€/équipe

Dimanche – 9h – tournois licenciés – 20€/équipe mylene.planchon@orange.fr Gérardmer

