Tournoi de Beach Volley 2021-07-17 – 2021-07-18 Rue des Sables Blancs Plage des Sables Blancs

Accessible à tous, estivants, loisirs et compétiteurs. Samedi à partir de 15h : tournoi jeunes, dimanche à partir de 10h : tournoi 3*3 masculin et féminin, inscriptions sur place. Nombreux lots et récompenses. Petite restauration sur place.

