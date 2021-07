Carcans Carcans Carcans, Gironde Tournoi de Beach Tennis Carcans-Maubuisson 2021 (sur inscription) Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

Tournoi de Beach Tennis Carcans-Maubuisson 2021 (sur inscription) Carcans, 31 juillet 2021, Carcans. Tournoi de Beach Tennis Carcans-Maubuisson 2021 (sur inscription) 2021-07-31 08:00:00 – 2021-08-01 19:00:00 Rue du Pic Vert Club de tennis Maubuisson

Carcans Gironde +33 5 56 82 68 34 dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Carcans, Gironde Autres Lieu Carcans Adresse Rue du Pic Vert Club de tennis Maubuisson Ville Carcans lieuville 45.06569#-1.14371