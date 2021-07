Champeix Champeix Champeix, Puy-de-Dôme Tournoi de Battle Arc / Archery Soft Champeix Champeix Catégories d’évènement: Champeix

Puy-de-Dôme

Tournoi de Battle Arc / Archery Soft 2021-07-17 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-18 16:00:00 16:00:00 Gymnase de Champeix 14 Hameau du Marchidial

Champeix Puy-de-Dôme Champeix Événement historique ! Ce sera la première compétition de Battle Arc organisée en Auvergne. Venez découvrir ce sport de combat collectif au tir à l’arc … et pourquoi pas y présenter une équipe ? contact@marchidial.fr +33 6 12 13 78 55 http://www.marchidial.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-14 par

