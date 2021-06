La Turballe La Turballe La Turballe, Loire-Atlantique TOURNOI DE BASKET La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

TOURNOI DE BASKET La Turballe, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, La Turballe. TOURNOI DE BASKET 2021-07-10 – 2021-07-10 Complexe sportif 61 Boulevard de l’Europe

La Turballe Loire-Atlantique Organisé par l’association ABCT. Organisé par l’association ABCT. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu La Turballe Adresse Complexe sportif 61 Boulevard de l'Europe Ville La Turballe