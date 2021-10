Villeneuve-d'Ascq Palacium Nord, Villeneuve-d'Ascq Tournoi de basket de l’ESBVA Palacium Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 2 et dimanche 3 octobre, l’ESBVA organise un tournoi “Family Day” de 10h à 19h au Palacium.** C’est le grand retour du FAMILY DAY de l’ESBVA ? Pour marquer la rentrée de cette nouvelle saison mais aussi le retour dans les salles, l’ESBVA vous invite les samedi 02 et dimanche 03 octobre pour un week-end ?% basket Au programme : matchs officiels des équipes régionales et nationales, matchs amicaux, remise des t-shirts et des ballons et séance de dédicaces avec les joueuses professionnelles de l’ESBVA-LM ? Samedi 2 et dimanche 3 octobre, l’ESBVA organise un tournoi “Family Day” au Palacium Palacium 2 Rue Breughel, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T19:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T18:00:00

