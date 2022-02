Tournoi de basket : 7è challenge Jean Derrien Saint-Mandrier-sur-Mer Saint-Mandrier-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Mandrier-sur-Mer

Tournoi de basket : 7è challenge Jean Derrien Saint-Mandrier-sur-Mer, 4 juin 2022, Saint-Mandrier-sur-Mer. Tournoi de basket : 7è challenge Jean Derrien av. Marc Baron Terrain de basket de St Mandrier Saint-Mandrier-sur-Mer

2022-06-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-04 av. Marc Baron Terrain de basket de St Mandrier

Saint-Mandrier-sur-Mer Var Tournoi ouvert aux catégories de U17 à seniors (mixte).

Buvette et petite restauration sur place. +33 6 73 03 72 74 https://www.saint-mandrier-basket.fr/ av. Marc Baron Terrain de basket de St Mandrier Saint-Mandrier-sur-Mer

