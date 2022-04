TOURNOI DE BASKET – 3×3 Parthenay, 23 avril 2022, Parthenay.

TOURNOI DE BASKET – 3×3 PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

2022-04-23 – 2022-04-23 PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye

Parthenay Deux-Sèvres

EUR C’est une première à Parthenay. La Communauté de communes Parthenay-Gâtine et le Comité départemental de basket des Deux-Sèvres organisent un show unique et insolite : un tournoi de basket 3×3 dans le Palais des congrès les 23 et 24 avril 2022. Un événement labellisé « Terre de jeux 2024 »

Le public pourra assister aux matchs gratuitement confortablement installé dans les gradins du Palais des congrès.

Et pour rendre l’expérience inoubliable, 5 jeunes breakdancers de l’association Original Monkeez assureront le spectacle et l’animation entre les différentes phases du tournoi, un DJ assurera l’animation musicale tout au long de l’événement et un terrain de basket gonflable sera installé sur le parvis du Palais des congrès, en accès libre !

+33 6 81 06 90 17

Service des sports CCPG

PALAIS DES CONGRÈS 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay

