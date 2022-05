Tournoi de basket 3×3 Linxe Linxe Catégories d’évènement: Landes

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 17:00:00

Linxe Landes Linxe Tournoi de basket mixte ouvert à tous.

Série U15 (inscription + repas) 15€ par personne

Série U17/U18/séniors (inscriptions + repas + 1 boisson) 20 €.

Informations au 07 66 22 82 73 ou tournoi3c3@gmail.com avant le 5 juin.

