Tournoi de Basket 3X3 Le Folgoët, 21 mai 2022, Le Folgoët.

Tournoi de Basket 3X3 Salle du Léon Rue de Brest Le Folgoët

2022-05-21 14:00:00 – 2022-05-21 19:00:00 Salle du Léon Rue de Brest

Le Folgoët Finistère Le Folgoët

Tu aimes jouer au basket?

Tu voudrais jouer en équipe et participer à un tournoi?

Que tu sois licencié(e) ou non, si tu as entre 15 et 18 ans inclus, tu peux monter une équipe , même mixte, de 3 ou 4 joueurs/joueuses et l’inscrire au tournoi 3×3 organisé par le Folgoët Basket Club !

N’hésites pas et inscris-toi au tournoi!

Récompenses pour les meilleures équipes!

Inscription obligatoire sur : lefolgoetbasketclub@gmail.com

lefolgoetbasketclub@gmail.com

Tu aimes jouer au basket?

Tu voudrais jouer en équipe et participer à un tournoi?

Que tu sois licencié(e) ou non, si tu as entre 15 et 18 ans inclus, tu peux monter une équipe , même mixte, de 3 ou 4 joueurs/joueuses et l’inscrire au tournoi 3×3 organisé par le Folgoët Basket Club !

N’hésites pas et inscris-toi au tournoi!

Récompenses pour les meilleures équipes!

Inscription obligatoire sur : lefolgoetbasketclub@gmail.com

Salle du Léon Rue de Brest Le Folgoët

dernière mise à jour : 2022-03-01 par