TOURNOI DE BASKET 3 X 3 Saint-Dié-des-Vosges, 27 août 2021, Saint-Dié-des-Vosges.

terrain de proximité de Kellermann Kellermann

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Gratuit : concours du milieu de terrain.

Tournoi : 6-11 ans.

Tournoi : 12-18 ans.

13 h 30 : accueil des participants.

14 h : début du tournoi

17 h 30 : remise des récompenses

18 h : fin du tournoi.

Pré-inscriptions conseillées à la Direction des Sports de la ville de Saint-Dié-des-Vosges au 03 29 52 66 57. +33 3 29 52 66 57 Direction service des sports dernière mise à jour : 2021-08-20 par

