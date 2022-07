Tournoi de badminton Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Tournoi de badminton Saint-Lunaire, 13 juillet 2022, Saint-Lunaire. Tournoi de badminton

361 Rue de la Saudrais Salle omnisports Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Salle omnisports 361 Rue de la Saudrais

2022-07-13 – 2022-07-13

Salle omnisports 361 Rue de la Saudrais

Saint-Lunaire

L'ASCL badminton organise son tournoi d'été en double (les paires se feront sur place). Tenté par un tournoi en famille ou entre amis ? Tournoi amical adultes ouvert à tous à partir de 15 ans, badistes confirmés et amateurs, Lunairiens et vacanciers. Gratuit. Prêt de raquettes possible. Mercredi 13 juillet 2022 – A partir de 19h30 – Salle omnisports de Saint-Lunaire

