Tournoi de Babyfoot Mercey-le-Grand, 27 novembre 2021, Mercey-le-Grand.

Tournoi de Babyfoot Mercey-le-Grand

2021-11-27 – 2021-11-27

Mercey-le-Grand Doubs Mercey-le-Grand

Un tournoi de Babyfoot en doublette est organisé à Mercey-le-Grand le samedi 27 novembre 2021 à la salle polyvalente. Le tournoi se jouera selon les règles officielles, les règles simplifiées de la FFFT seront disponibles en ligne et sur place, tous les niveaux sont les bienvenus. Vous aurez accès sur place à une buvette et des crêpes et les inscriptions se feront à partir de 13 h 00. Le pass sanitaire sera obligatoire.

babysontin25@orange.fr +33 3 81 58 63 23

Un tournoi de Babyfoot en doublette est organisé à Mercey-le-Grand le samedi 27 novembre 2021 à la salle polyvalente. Le tournoi se jouera selon les règles officielles, les règles simplifiées de la FFFT seront disponibles en ligne et sur place, tous les niveaux sont les bienvenus. Vous aurez accès sur place à une buvette et des crêpes et les inscriptions se feront à partir de 13 h 00. Le pass sanitaire sera obligatoire.

Mercey-le-Grand

dernière mise à jour : 2021-11-19 par