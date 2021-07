Sedan Château Fort Ardennes, Sedan Tournoi d’archers-arbalétriers et démonstration Château Fort Sedan Catégories d’évènement: Ardennes

### La compagnie des Chasseurs de Dragons organise un tournoi d’archers arbalétriers dans un campement médiéval. La Compagnie des Chasseurs de Dragons de Sedan vous attend devant la Porte des Princes pour le traditionnel tournoi d’archers arbalétriers. **Programme :** * Tournoi : inscription payante : 15 euros les deux jours / 10 euros la journée. * L’accès au site est en revanche gratuit : initiation au tir, campement, artisanat, animations, restauration… * Banquet le samedi soir sur réservation : 15 euros adulte / 10 euros enfant. * Spectacle de feu le samedi soir à 22h. Venez voir notre page sur Facebook : [https://www.facebook.com/christophejeanetco08200/](https://www.facebook.com/christophejeanetco08200/)

