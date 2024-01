Tournoi Coupe de France du jeu Root à La Cité des Jeux La ludothèque « La Cité des Jeux » Limoges, samedi 9 mars 2024.

Tournoi Coupe de France du jeu Root à La Cité des Jeux La Ludothèque reçoit pour la 2ème année consécutive le championnat de France du jeu ROOT. Samedi 9 mars, 10h00 La ludothèque « La Cité des Jeux » Tarif 5€ / gratuit pour les adhérents de l’association

La Ludothèque La Cité Des Jeux accueille la COUPE DE FRANCE du jeu ROOT le samedi 9 mars.

Réservez aux adultes connaisseurs.

Inscrivez-vous dés maintenant ici

Root est un jeu d’aventure et de guerre dans lequel les joueurs incarnent une des quatre factions et luttent pour devenir le dirigeant le plus puissant de la Forêt.

La ludothèque « La Cité des Jeux » 18 boulevard cité limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555798106 https://www.citedesjeux.fr/ https://www.facebook.com/ludotheque.lacitedesjeux;https://www.instagram.com/lacitedesjeux/ [{« type »: « link », « value »: « http://loideroot.free.fr/cdf/ »}] [{« link »: « http://loideroot.free.fr/cdf/ »}]

# jeu #lacitédesjeux