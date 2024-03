Tournoi basketball mixte 3×3 à Hautpoul (19e) Gymnase Hautpoul Paris, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

L’équipement sportif Hautpoul (19e) sera le théâtre d’un tournoi mixte de basket 3×3 inter-arrondissements, prévu le samedi 13 avril de 10h à 19h.

Basket 3×3: Un Tournoi Inter-Arrondissements excitant !

Le 13 avril 2024, les 19e, 18e et 10e arrondissements de Paris s’affronteront lors d’une journée de tournoi de basket 3×3 palpitante. Cet événement promet non seulement des duels intenses sur le terrain, mais aussi une occasion unique de célébrer les valeurs du basketball: esprit d’équipe, fair-play et dépassement de soi.

Le tournoi débutera à 10h avec les catégories jeunes, qui enflammeront le terrain avec leur énergie et leur talent. Les seniors prendront ensuite le relais à 14h, offrant des matchs spectaculaires et une atmosphère électrique. La journée se conclura en beauté à 17h30 avec les finales des catégories jeunes et seniors.

Plus qu’un simple tournoi, cet événement sera une véritable fête du basketball. Diverses animations rythmeront la journée, vous permettant de:

Tester vos talents de customisation de vêtements.

Participer à un atelier photo.

Découvrir les bases de la boxe lors d’une initiation encadrée.

Des prix exceptionnels attendent les équipes gagnantes:

Places pour assister à un match du Paris Basketball et vibrer au rythme de l’élite professionnelle.

Visite de l'Adidas Arena, une plongée dans l'univers fascinant du basketball professionnel.

Alors, que vous soyez un basketteur confirmé ou un simple amateur, venez vivre une journée inoubliable au cœur de l’action! Rejoignez-nous le 13 avril pour célébrer le basketball et ses valeurs dans une ambiance conviviale et festive.

Gymnase Hautpoul 50 rue d’hautpoul 75019

Contact :

Jean-Baptiste Gurliat/Ville de Paris