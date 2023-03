Tournoi annuel de Judo Salle Omnisports de la Cousteyre, 4 mars 2023, Lacanau .

Tournoi annuel de Judo

Salle Omnisports de la Cousteyre Allée du Collège Lacanau 33680

2023-03-04 – 2023-03-05

Salle Omnisports de la Cousteyre Allée du Collège

Lacanau

33680

L’ASL Judo organise son 47e tournoi annuel de judo au Gymnase de la Cousteyre.

Des judokas de tous âges et de tous grades vont s’affronter sur les tatamis, pour le plaisir des yeux et la passion du sport .

Le Judo est un sport olympique qui améliore la souplesse, les réflexes et la maîtrise de soi. Ce tournoi de deux jours est l’occasion d’en voir un bel aperçu !

+33 6 60 10 48 13

Mairie de Lacanau

Salle Omnisports de la Cousteyre Allée du Collège Lacanau

