Tournoi Amical de Pétanque Pierrefonds

2021-11-13 10:00:00 – 2021-11-13 17:00:00

Pierrefonds 60350 Pierrefonds 5 5 5 Un «Tournoi Amical de Pétanque» est organisé par le Comité des Fêtes au profit de la fondation «Movember» (Aide à la recherche contre les cancers masculins).

