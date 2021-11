Guilherand-Granges Médiathèque Rhône Crussol Ardèche, Guilherand-Granges Tournoi : « Aimons toujours, aimons encore les héros cultes de notre enfance » Médiathèque Rhône Crussol Guilherand-Granges Catégories d’évènement: Ardèche

Guilherand-Granges

Tournoi : « Aimons toujours, aimons encore les héros cultes de notre enfance » Médiathèque Rhône Crussol, 22 janvier 2022, Guilherand-Granges. Tournoi : « Aimons toujours, aimons encore les héros cultes de notre enfance »

Médiathèque Rhône Crussol, le samedi 22 janvier 2022 à 11:00

### **Tournoi « Aimons toujours, aimons encore les héros cultes de notre enfance »** **Des Chèques Lire à remporter !** Pour gagner, il faut connaître ses classiques ! Les héros cultes de votre enfance se cachent dans les épreuves spécialement concoctées par les bibliothécaires. Inscrivez-vous en duo (grands-parents/petits-enfants ; parents/enfants ; frères/soeurs…) pour participer au tournoi des Nuits de la lecture au 04.75.44.03.33 À partir de 8 ans.

Masque et passe sanitaire obligatoire (12 ans et +)

Tournoi « Aimons toujours, aimons encore les héros cultes de notre enfance » Des chèques Lire à remporter ! Médiathèque Rhône Crussol 90 Rue Christophe Colomb 07500 Guilherand-Granges Guilherand-Granges Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Guilherand-Granges Autres Lieu Médiathèque Rhône Crussol Adresse 90 Rue Christophe Colomb 07500 Guilherand-Granges Ville Guilherand-Granges lieuville Médiathèque Rhône Crussol Guilherand-Granges