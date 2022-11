Tournoi 7 wonders Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d’Armor Châtelaudren-Plouagat La communauté du plateau vous propose un tournoi 7 Wonders avec des lots à gagner pour les vainqueurs. Vous pourrez également ensuite participer à un buffet jeux d’ambiance / d’apéro à la crêperie du Leff jusqu’à 21h (sans forcément avoir fait le tournoi) autour d’un plateau de charcuterie, fruits de mer et fromages. Tournoi et soirée sur inscription avant le 21 novembre. +33 6 60 70 66 12 http://urlz.fr/jOBG Espace Kervisic 6, rue Aribart Châtelaudren-Plouagat

