Tournoi 7 de Cœur Stade de Porchefontaine, 25 juin 2022, Versailles.

Tournoi 7 de Cœur

du samedi 25 juin au dimanche 26 juin à Stade de Porchefontaine

9ème édition du Tournoi 7 de Coeur, événement sportif organisé 100% bénévolement par l’association Côté Ouvert et la Ligue Île de France de rugby au profit d’associations caritatives (handicap mental, maladies infantiles). En 8 éditions plus de 400 000 euros ont été reversés. Lors de la dernière édition nous avons porté nos efforts pour que l’événement soit le plus inclusif possible, l’ensemble des informations écrites et panneautage était en facile à lire facile à comprendre (1er langage de lecture accessible à tous, la transcription était réalisée par l’association NOUS AUSSI). Un quart des 80 bénévoles présents sur l’événement étaient des personnes porteuses de handicap. De nombreuses personnalités du rugby étaient présentes en soutien à l’événement, Fabien Pelous, Patrice Lagisquet, Jean-Claude Skrela, Marc Liévremont

Sur inscription

Tournoi caritatif de rugby organisé bénévolement autour d’un objectif solidaire : reverser le plus d’argent possible aux associations caritatives partenaires (handicap mental, maladies infantiles).

Stade de Porchefontaine 53 rue Rémont 78000 Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T22:00:00;2022-06-26T10:00:00 2022-06-26T18:00:00