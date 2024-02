tournoi 3×3 basket Beauvais, vendredi 23 février 2024.

Après avoir organisé et accueilli plusieurs tournois de basket 3×3 l’an dernier, la Ville de Beauvais continue d’encourager le développement de la discipline en proposant un événement international.

Le Lite Quest Basket 3×3 de Beauvais sera le premier rendez-vous de l’année du World Tour 2024, le circuit professionnel le plus relevé de la Fédération internationale de basketball (FIBA). Il réunira entre 16 et 20 équipes qui constituent le gratin du basket 3×3 européen, avec notamment tous les meilleurs Français. Cette compétition permettra au grand public d’assister gratuitement à des matchs de très haut niveau. L’accueil d’un tel événement traduit la volonté de la Ville de Beauvais, labellisée Terre de Jeux , de s’inscrire dans la dynamique de l’organisation des Jeux de Paris 2024, et de mettre toujours plus de sport, à voir et à pratiquer, dans le quotidien des Beauvaisiens. 00 0 .

