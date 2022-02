Tournnoi de Cornhole à la Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot, 11 juin 2022, L'Hôme-Chamondot.

Tournnoi de Cornhole à la Brasserie du Perche Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche L’Hôme-Chamondot

2022-06-11 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-11 16:30:00 16:30:00 Le Moulin de Brotz La Brasserie du Perche

L’Hôme-Chamondot Orne

Le jeu de Cornhole est similaire aux fers à cheval, sauf que vous utilisez des plates-formes en bois et des sacs de maïs au lieu de fers à cheval et piquets métalliques. Les concurrents lancent à tour de rôle leurs sacs de maïs sur la plate-forme jusqu’à ce qu’un concurrent atteigne le score de 21 points.

1er prix : deux cartes-cadeaux de 50 Euros à la Brasserie du Perche.

2eme prix : deux casquettes Brasserie du Perche

Les jeux débuteront à 14h30 précises.

les et limitations : Tickets non remboursable. En cas de pluie, le match sera reporté au dimanche 12.

Les spectateurs sont les bienvenus et encouragés !

+33 2 33 85 41 30 http://brasserieduperche.com/

dernière mise à jour : 2022-02-08 par