Le rat qui a mangé l’ours, Les trois chats, La soupe et la petite fille… Vous connaissez ? Ce sont des histoires d’Alain Gaussel, vous savez “le Monsieur qui raconte des histoires”. Alain Gaussel est un très vieux monsieur maintenant, il ne peut plus guère raconter, mais ses histoires sont toujours là ! Patrick Garcia, le conteur à la grande barbe, raconte les histoires d’Alain pour le plaisir de continuer à les écouter. Pour tous à partir de 5 ans Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

Contact : 01 45 89 55 47

