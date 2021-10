Paris Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva île de France, Paris Tournicoti : les histoires du mercredi Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tournicoti : les histoires du mercredi Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva, 13 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 16h à 16h45

gratuit

Lecture d’albums ou histoires en kamishibaï par les bibliothécaires Pour les enfants de 4 à 7 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles. Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière Paris 75013

Ligne 6: Glacière (499m) Ligne 6: Corvisart (643m)

Contact :Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 0145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr Animations -> Lecture / Rencontre Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-13T16:00:00+02:00_2021-10-13T16:45:00+02:00

Maëna Pelletier

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Adresse 132 rue de la Glacière Ville Paris lieuville Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva Paris