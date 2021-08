Paris Little Villette île de France, Paris Tournicoteries / Jazz à la Villette for Kids Little Villette Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Tournicoteries / Jazz à la Villette for Kids Little Villette, 5 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 5 septembre 2021

de 17h30 à 18h30

Le dimanche 5 septembre 2021

de 15h30 à 16h30

Le dimanche 12 septembre 2021

de 15h30 à 16h30

Le dimanche 12 septembre 2021

de 17h30 à 18h30

payant

Tournicoteries – Collectif Du grain à moudre Duo pour automates sonores et saxophone Un dialogue poétique entre un saxophone et de drôles de machines. Les enfants sont accueillis devant d’étranges machines immobiles. Un carillon résonne… À la manière d’un babillage, un dialogue poétique s’instaure progressivement entre le saxophone de Philippe Caillot et les drôles de machines de Benoît Poulain qui semblent une à une prendre vie, encouragées par les mélodies du musicien. Roue de pluie, essuie-basse et clavier de verre s’éveillent petit à petit : le public découvre un paysage de rouages, matières brutes étonnantes et hypnotiques, clin d’œil à l’univers des manèges et des boîtes à musique… Une plongée magique dans les sons pour le plaisir des yeux et des oreilles. À PARTIR DE 9 MOIS EN + Pour cette édition 2021 du festival Jazz à la Villette, ça jazz aussi à Little Villette ! Fabrication d’affiches de concert, création de cartes pop-up « dans la boîte de jazz», jeu du « Qui est-ce ? » façon « Où sont Miles et Ella ? », jazzy baby gym, « Be-bop party »… Complétez votre weekend concert Jazz à la Villette for Kids avec un atelier à Little Villette ! Venez aussi swinguer au rythme des impromptus proposés par la classe d’improvisation du conservatoire national. Sans oublier le Little Ciné et sa sélection de court-métrages aux rythmes jazzy ! Samedi 4 & dimanche 5 septembre 2021 Samedi 11 & dimanche 12 septembre 2021 De 14h30 à 18h30 Événements -> Festival / Cycle Little Villette 221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Jazz à la Villette 01 44 84 44 84 https://jazzalavillette.com/fr/ Événements -> Festival / Cycle Musique;En famille

Date complète :

2021-09-05T17:30:00+02:00_2021-09-05T18:30:00+02:00;2021-09-05T15:30:00+02:00_2021-09-05T16:30:00+02:00;2021-09-12T15:30:00+02:00_2021-09-12T16:30:00+02:00;2021-09-12T17:30:00+02:00_2021-09-12T18:30:00+02:00

Tournicoteries © Mairie de Romainville

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Little Villette Adresse 221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France Ville Paris lieuville Little Villette Paris