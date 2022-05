Tournez moulins ! Les animations 6-12 ans / Les ateliers du Patrimoine (6-12 ans)

14h00 – rdv devant le château durée 1h30 sur réservation Autrefois, la rivière Nançon était très sollicitée : protéger, nourrir, laver, faire tourner des moulins… En suivant le fil de l’eau, découvrez toutes ces fonctions et fabriquez vous-même votre petit moulin à eau

14h00 – rdv devant le château durée 1h30 sur réservation

