53 Rue Grignan Musicatreize Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhne Musicatreize 53 Rue Grignan

2023-04-25 20:00:00 20:00:00 – 2023-04-25

Bouches-du-Rhne Marseille 6e Arrondissement EUR Le titre « les tournesols noirs » est un clin d’œil à la nature romantique et à l’humeur noire : les tournesols noirs couvrant les champs à l’arrière-saison semblent offrir une image de paysage sombre dans la filiation du paysage du lied allemand de l’époque romantique. Mais c’est tout autre chose qui se joue : le texte se construit en trois séquences et un intermède (« entre ») comme une marche philanthropique, un retour vers la ville et la communauté des hommes et une acceptation de la vie. (Laure Gauthier, auteur).



Tournesols Noirs (Création)

François Paris musique

Laure Gauthier texte



Ensemble Musicatreize

Chœur des jeunes

Addap13

Roland Hayrabedian direction Rendez-vous à La Salle Musicatreize le 25 avril avec la création « Tournesols Noirs ». Accueil Musicatreize 53 Rue Grignan Marseille 6e Arrondissement

