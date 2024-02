Tournesol Bibliothèque municipale Cabriès, mercredi 14 février 2024.

Tournesol Bibliothèque municipale Cabriès Bouches-du-Rhône

Baskets aux pieds, Marie-Charlotte déambule. Au gré de sa flânerie naît une série de postures et de gestes de plus en plus rapides. Elle danse, elle joue, et transmet le simple plaisir d’être en mouvement… Libre !

Cette performance est suivie d’un atelier en famille à 16h.



Comment écrire le mouvement d’un corps, son trajet, son amplitude, ses directions ? À partir d’outils pédagogiques et de mises en situation ludiques, découvrez le langage de la danse. .

Bibliothèque municipale 2010 rue des Écoles

Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur bibliotheque@cabries.fr

Début : 2024-02-14 17:30:00

fin : 2024-02-14



