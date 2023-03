De la branche à l’objet tournerie blackwood Auboué Catégories d’Évènement: Auboué

Meurthe-et-Moselle

De la branche à l’objet tournerie blackwood, 1 avril 2023, Auboué. De la branche à l’objet 1 et 2 avril tournerie blackwood A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art et pour fêter les 4 ans de la tournerie, je vous invites tous à un mini marché d’artisans dans l’allée de la Tournerie Blackwood!

Au programme démonstration de tournage sur le thème « de la branche à l’objet ». Mini marché d’artisans où vous retrouverez céramique, miel artisanal, savons, bougies, couture,accessoires cheveux, objets en bois tournés et l’hypocras du tourneur évidemment !

Artisans 100% locaux!

Buvette et petite restauration sur place tournerie blackwood 8 impasse des tilleuls 54580 auboué Auboué 54580 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://facebook.com/tournerieblackwood »}, {« type »: « link », « value »: « http://tournerie-blackwood.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T13:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 tournage sur bois forge Tristan

