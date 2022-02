Tournepouce La Condition Publique Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Condition Publique, le mercredi 13 avril à 18:00

Passer sa vie à rêver, loin de tout, loin du temps… Du haut de sa montagne, replié dans sa fabrique à chapeaux, Tournepouce passe ses journées à somnoler, à voguer de nuages en nuées. Il nourrit son imaginaire d’épopées fantaisistes qu’il nous conte et nous chante au gré de ses envies. Par une belle matinée d’été, cette petite routine bien ficelée se voit d’un seul coup chamboulée… Le musicien Barcella signe son premier conte musical et y dessine une fresque poétique enchanteresse ! Virtuose du tempo, acrobate des mots, il se balade entre chanson, hip hop et poésie dans un beau spectacle farfelu.

Tarifs : 8€ / 6€ / 4€

Barcella La Condition Publique 4 Pl. du Général Faidherbe, 59100 Roubaix Roubaix Est Nord

2022-04-13T18:00:00 2022-04-13T19:00:00

