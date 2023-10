After Ludiques Tournemire, 17 novembre 2023, Tournemire.

Tournemire,Aveyron

La mairie de Tournemire et la médiathèque intercommunale de St Affrique vous convie à participer à la première after ludique !.

2023-11-17

Tournemire 12250 Aveyron Occitanie



The Tournemire town hall and the St Affrique intercommunal media library invite you to take part in the first playful after-party!

El Ayuntamiento de Tournemire y la mediateca intermunicipal de St Affrique le invitan a participar en la primera y divertida fiesta posterior

Das Rathaus von Tournemire und die interkommunale Mediathek von St Affrique laden Sie ein, an der ersten spielerischen Afterparty teilzunehmen!

