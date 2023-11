Soirée concert Tournemire, 4 novembre 2023, Tournemire.

Tournemire,Aveyron

Bar – Restaurant Le Brias vous propose une soirée concert, pensez à réserver votre place.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Tournemire 12250 Aveyron Occitanie



Bar – Restaurant Le Brias offers an evening concert, remember to reserve your place

Bar – Restaurante Le Brias ofrece un concierto nocturno, recuerde reservar su plaza

Bar – Restaurant Le Brias bietet Ihnen einen Konzertabend, denken Sie daran, Ihren Platz zu reservieren

Mise à jour le 2023-10-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT