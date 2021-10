Tournemine – Compagnie Marmouzic Plouzané, 2 février 2022, Plouzané.

Tournemine – Compagnie Marmouzic 2022-02-02 15:00:00 – 2022-02-02 Place de la Mairie, 29280 Plouzané Centre culturel François-Mitterand

Plouzané Finistère Plouzané

C”e soir là, alors qu’ils reviennent de leur promenade, Mose et Azilise, tout a leur amour ne remarquent rien… Mais voilà : un mystérieux Tournemire vole et transforme les enfants…”.

La comédienne et conteuse Catherine LE Flochamoan dit et joue les mots de Claude Ponti. Le musicien Christofer Bjurtröm l’accompagne au piano et aux flûtes.

Très jeune public 0-3 ans.

Gratuit

https://www.marmouzic.org/

dernière mise à jour : 2021-09-29 par