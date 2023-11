Marionnettissimo Tournefeuille Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Marionnettissimo Tournefeuille Tournefeuille, 21 novembre 2023, Tournefeuille. Marionnettissimo 21 – 26 novembre Tournefeuille De 3€ à 20€ selon les spectacles. Entrée gratuite pour certains rendez-vous 26e édition du festival Depuis 1990, le festival Marionnettissimo propose une sélection internationale des meilleures créations de la marionnette contemporaine. Chaque année, avec des créations reconnues ou lors de tremplins-découvertes, des compagnies du monde entier donnent vie aux objets inanimés pour des représentations bien ficelées. Le festival se déploie à Tournefeuille et dans le midi toulousain. Lieux participants À Tournefeuille : L’Agité

l’Escale

Foyer des Aînés

Square Balancy

Le Studio À Toulouse : Centre culturel Alban Minville

Centre culturel Saint-Cyprien

Centre culturel – Espace Job

Centre culturel de quartier Renan

Centre culturel – Théâtre des Mazades

Théâtre du Grand Rond

Théâtre Jules Julien

ThéâtredelaCité Dans les autres communes de la Métropole : Théâtre Marcel Pagnol (Villeneuve-Tolosane)

Médiathèque (Mondonville) Programmation Mardi 21 novembre À Toulouse : À 19h, au Théâtre du Grand Rond – Journal d’Adam…

À 19h30, au ThéâtredelaCité – Amathia

À 20h30, au Centre culturel Saint-Cyprien – Flirt

À 21h, au Théâtre du Grand Rond – VIVA ! Mercredi 22 novembre À Toulouse : À 15h, Théâtre du Grand Rond – Le village aux mille roses

À 19h, au Théâtre du Grand Rond – Journal d’Adam…

À 19h30, au ThéâtredelaCité – Amathia

À 21h, au Théâtre du Grand Rond – VIVA ! À Mondonville : À 17h, à la Médiathèque – La serpillière de Monsieur Mutt Jeudi 23 novembre À Tournefeuille : À 14h30, à L’Agité – Les coulisses de la création

À 19h, au Bistrot de l’Escale – Inauguration du festival

À 21h, à l’Escale – BasiK InseKte À Toulouse : À 20h30, au Centre culturel Espace Job – Vue

À 21h, au Théâtre du Grand Rond – Tempête dans un verre d’eau Vendredi 24 novembre À Tournefeuille : À 19h30, à l’Escale – Margolette

À 19h30, au Studio – La tempête de Caliban

À 21h, à L’Agité – Hamlet Mania

À 21h, au Foyer des Aînés – Bozzoli (Cocons) À Toulouse : À 20h, au Centre culturel Théâtre des Mazades – Cogito

À 21h, au Théâtre du Grand Rond – Tempête dans un verre d’eau Samedi 25 novembre À Tournefeuille : À 11h, au Studio – La tempête de Caliban

À 14h30, au square Balancy – Kahina

À 15h30, au Foyer des Aînés – VIVA !

À 17h, à l’Escale – EXIsTENCEs

À 17h30, à L’Agité – Hamlet Mania

À 20h, à l’Escale – EXIsTENCEs

À 20h, au Foyer des Aînés – VIVA !

À 21h30, au Bistrot de l’Escale – Mario’Night À Toulouse : À 11h, au Centre culturel de quartier Renan – L’ombre des choses

À 11h, au Théâtre du Grand Rond – Le village aux mille roses

À 16h30, au Théâtre du Grand Rond – Tempête dans un verre d’eau

À 17h, au Théâtre Jules Julien – Du sable dans la soupière

À 17h30, au Centre culturel Alban Minville – KRAFT Dimanche 27 novembre À Tournefeuille : À 11h, au Studio – L’ombre des choses

À 11h, au Foyer des Aînés – Tempête dans un verre d’eau

À 12h, au square Balancy – Kahina

À 15h30, à l’Escale – Nos petits penchants

À 17h, au Studio – L’ombre des choses

À 17h, au Foyer des Aînés – Vue

À 17h30, à l’Escale – Nos petits penchants

À 19h, au Foyer des Aînés – Vue

À 19h30, à L’Agité – Cogito À Villeneuve-Tolosane : À 16h, au Théâtre Marcel Pagnol – KRAFT Le festival Marionnettissimo se déploie également hors métropole, dans les communes de Martres-Tolosane, Castanet-Tolosan, Poucharramet et Castelmaurou.

