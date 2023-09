Octobre Rose à Tournefeuille – Du 1er au 31 octobre Tournefeuille Tournefeuille, 1 octobre 2023, Tournefeuille.

Expositions du 3 au 26 octobre

Exposition de photographies des Dragon Ladies dans le hall de l’hôtel de ville

Exposition de photographies de Stéphane Giner à la maison de quartier de Pahin

Exposition de planches de la BD « Je vis en rose »

Initiation au Qi Gong le mercredi 4 octobre

Yves Benezet, professeur de Qi Gong, partagera ses compétences et proposera une initiation en extérieur (si la météo le permet) ou en intérieur, à la maison des associations.

Atelier de cuisine le jeudi 5 octobre

Atelier de cuisine avec des conseils de diététiciennes de la communauté professionnelle territoriale de santé pour prévenir les cancers à la maison de quartier Quéfets. Inscription obligatoire au 05 61 30 16 55.

Bal occitan le vendredi 6 octobre

L’association « Club de danses d’Occitanie et d’ailleurs » organise un bal occitan orchestré par le groupe « Tournefeuille Trad Band ». Entrée payante et reversée à Octobre rose.

Braderie au sein du lycée Françoise par les élèves le vendredi 13 octobre pour récolter des dons

Dimanche sur la place le 15 octobre

N’hésitez pas à vous identifier en rose (ruban, bandeau, casque, vêtement…) pour soutenir l’événement.

De 9h30 à 11h : multitude d’activités sportives

Balade à pieds en compagnie du Dr Bichara qui présentera les facteurs de risque du cancer, la prévention et la vaccination

Marche nordique par l’Athlé 632

Sortie vélo par « 2 pieds 2 roues »

Venez également goûter aux gâteaux confectionnés par la tournefeuillaise Faouzia et vendus par les Dragon Ladies. Profitez-en également pour acheter aux élèves du lycée Françoise et à Maïté les nœuds d’Octobre rose qui seront en vente sur le marché.

À partir de 10h : animations et stands

Stands des associations partenaires « Octobre Rose », « Je vis en Rose », « Bonnets Roses », « Dragon Ladies », la CPTS et la DCCCO, Stéphanie Gourlier (cabinet de diminution des cicatrices), « Don du sang »

Visite guidée de l’exposition à l’hôtel de ville d’Octobre Rose des « Dragon Ladies » et visionnage de leur film dans la salle du conseil municipal, ainsi que de trois films par la structure municipale l’Archipel

Création et vente de bijoux, atelier maquillage par des élèves du collège Léonard de Vinci

Ring de boxe de l’association Combat 31

Démonstration et initiation d’escrime par l’association Riposte

« Comment se maquiller lorsqu’on est atteinte du cancer ? » Rencontre avec Gabrielle, esthéticienne de l’association des commerçants Made in Tournefeuille

Vente de crêpes par l’association « Ça pousse à Pahin ».

De 10h30 à 11h30 : animation musicale

Musiques de jazz et du monde interprétées par Stéphane Gratteau avec des instruments atypiques

À partir de 11h45 : interventions d’élèves

Intervention de la classe du collège Léonard de Vinci suivie des élèves de l’école d’enseignements artistiques

Djembés de Clément Assemcal, professeur à l’EEA

Surprise musicale de l’association « Je vis en rose »

De 12h à 13h : animation musicale

Musiques de jazz et du monde interprétées par Stéphane Gratteau avec des instruments atypiques

Projection à l’Utopia le 17 octobre

Rencontres au féminin, 3ème édition : ciné-concert jazz sur les musiques de Michel Legrand par le « Trio Coffee For Three » suivi du film « Cléo de 5 à 7 » d’Agnès Varda à 20h30

10km et semi-marathon de Tournefeuille le 22 octobre

Possibilité de faire un don à l’inscription.

Découverte de la capoeira le 24 octobre

Découverte et perfectionnement de la capoeira pour les enfants de 14h à 16h

Découverte de la capoeira parents/enfants de 16h à 17h

10€ par enfant versés à Octobre Rose.

