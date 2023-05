Fête de la nature 2023 – Du 26 au 28 mai Tournefeuille, 26 mai 2023, Tournefeuille.

Les animations sont organisées dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale. Découvrez le programme de l’édition 2023 !

Programme du 26 au 28 mai

Vendredi 26 mai

Les Bruits de la nature – 9h30 à 12h

Petits et grands vont découvrir les sons de la nature et faire du bruit avec des éléments naturels, sous forme de jeux et d’animations. Contes et ritournelles complèteront la matinée.

Animé par l’Association des Jardiniers de Tournefeuille, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Communale.

Lieu : Jardins familiaux Tourn’Sol

Inscription : 06 32 32 07 00

Pratique : Apporter son pique-nique.

Samedi 27 mai

Observons les rapaces diurnes – 10h à 12h

Une balade ornithologique sur la commune afin d’observer des rapaces tels que l’Aigle botté, la Buse variable, le Milan noir ou encore l’Épervier d’Europe.

Animé par la Ligue de Protection des Oiseaux.

Lieu : le lieu de rendez-vous exact sera donné à l’inscription.

Inscription : lpo31.inscriptions@gmail.com

Pratique : prévoir une paire de jumelles (prêt possible), des chaussures de marche, une gourde d’eau. À partir de 8 ans.

Dimanche 28 mai

Fêtons la biodiversité à l’Oustalet – À partir de 15h

De 15h à 16h – L’Association des Jardiniers de Tournefeuille expliquera l’enjeu de la pollinisation, montrera les pollinisateurs présents et présentera le projet du sentier de découverte des pollinisateurs sauvages qui est en cours de création autour du lac.

De 17h à 18h – Spectacle « Du Rififi dans la ruche » de la compagnie Avant d’ouvrir, abordant avec humour la question des abeilles.

Puis en suivant, La Ligue de protection des oiseaux vous propose de découvrir les oiseaux présents au Lac de l’Oustalet.

De 19h30 à 21h – Apportez un pique-nique pour partager un temps de convivialité.

Dès 21h, au coucher du soleil – Animation sur les chauve-souris par le Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie.

Lieu : Lac de l’Oustalet.

