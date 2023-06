Le Printemps des tout-petits – Du 22 au 27 mai Tournefeuille Tournefeuille Tournefeuille Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Tournefeuille Le Printemps des tout-petits – Du 22 au 27 mai Tournefeuille Tournefeuille, 23 mai 2023, Tournefeuille. Le Printemps des tout-petits – Du 22 au 27 mai 23 – 27 mai Tournefeuille Renseignements La Ville de Tournefeuille, soucieuse de faciliter l’accès à la culture pour tous, y compris pour les plus jeunes, organise du 22 au 27 mai des activités culturelles à destination des familles tournefeuillaises, des enfants et professionnels de la petite enfance (2 ans 1/2 – 3 ans). Certaines activités sont réservées aux crèches et aux assistantes maternelles. D’autres sont en revanche ouvertes aux famille, que leurs enfants fréquentent ou non les structures de la ville. Mardi 23 mai De 17h30 à 18h et de 18h à 18h30 – Graines de lutins : Ateliers musicaux pour les familles*. Places limitées à 12 enfants. Mercredi 24 mai De 10h à 12h et de 16h à 19h – Médiathèque : Visite de la médiathèque avec exposition de livres jeunesse.

De 16h30 à 17h30 – École d’Enseignements Artistiques : Atelier participatif de musique avec Caroline*. Places limitées à 12 enfants. Vendredi 26 mai De 9h30 à 12h – Jardins familiaux (route de Tarbes) : Atelier participatif aux Jardins familiaux.

De 17h à 18h – École d’Enseignements artistiques : Atelier Danse avec Delphine*. Places limitées à 12 enfants. Samedi 27 mai De 9h à 9h45 – École d’Enseignements artistiques : Atelier musique avec Chrystie*. Places limitées à 12 enfants.

10h – L’Utopia : Séance de cinéma à l’Utopia.

* Activités soumises à inscription : par mail à pascale.chevrier@mairie-tournefeuille.fr ou par téléphone au 05 62 13 21 65.

